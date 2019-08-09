Медведев подтвердил готовность России оказывать поддержку Киргизии
«По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнёру — Республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом», — цитирует Медведева РИА Новости.
Он также сообщил, что до визита в Киргизию обсуждал российско-киргизские отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«Хочу передать привет от Владимира Владимировича Путина. Перед поездкой сюда мы как раз обсуждали наши отношения и целый ряд других вопросов», — отметил глава российского правительства.
Медведев также выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами по итогам переговоров.
Ранее Медведев заявил, что ситуация вокруг задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом Бишкека, хотя Москва не может относиться к происходящему безучастно.
При этом он отметил, что Киргизия исчерпала «лимит на революции» в XXI веке.