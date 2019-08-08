При штурме резиденции Атамбаева пострадали четыре силовика

Четыре сотрудника силовых структур Киргизии получили огнестрельные ранения во время штурма резиденции бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева в рамках операции по его задержанию.

©Irina Karmushkina/via Global Look Press

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Об этом информирует агентство «Кабар» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики. Отмечается, что из-за шумовой гранаты пострадал один гражданский. По данным ведомства, пострадавшие поступили в Бишкекский центр травматологии и ортопедии вечером 8 августа. Состояние здоровья всех пострадавших оценивается как стабильное. Ранее в штабе бывшего киргизского лидера сообщили, что силовики смогли прорваться на территорию резиденции экс-президента страны и задержали Атамбаева.