При штурме резиденции Атамбаева пострадали четыре силовика

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Четыре сотрудника силовых структур Киргизии получили огнестрельные ранения во время штурма резиденции бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева в рамках операции по его задержанию.
При штурме резиденции Атамбаева пострадали четыре силовика
  • ©Irina Karmushkina/via Global Look Press
  • globallookpress.com

Об этом информирует агентство «Кабар» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что из-за шумовой гранаты пострадал один гражданский.

По данным ведомства, пострадавшие поступили в Бишкекский центр травматологии и ортопедии вечером 8 августа. 

Состояние здоровья всех пострадавших оценивается как стабильное.

Ранее в штабе бывшего киргизского лидера сообщили, что силовики смогли прорваться на территорию резиденции экс-президента страны и задержали Атамбаева.

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