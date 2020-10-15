«Миновала острая фаза кризиса»: как может развиваться обстановка в Киргизии после назначения нового правительства

Новое правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым официально приступило к исполнению своих обязанностей. 14 октября состав кабмина утвердил парламент республики, после чего президент Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ. Затем Жапаров заявил, что президент должен уйти в отставку, как и обещал во время недавних протестов. В свою очередь, Жээнбеков сказал, что сейчас не имеет права оставлять должность. По мнению экспертов, новый премьер во многом является компромиссной фигурой, которая может устроить всех участников противостояния. При этом аналитики подчёркивают, что миновала лишь острая фаза политического кризиса, а сам конфликт имеет глубокие исторические корни и вряд ли будет окончательно разрешён в ближайшем будущем.

Парламент Киргизии в ходе внеочередного заседания утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны. Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) также единогласно одобрили структуру, программу и состав нового правительства.

Президент Сооронбай Жээнбеков уже подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства. Таким образом, все необходимые формальности для утверждения кабмина были соблюдены.

Теперь в стране должны состояться новые парламентские выборы, так как 6 октября ЦИК официально признал прошедшее 4 октября голосование недействительным.

Сообщается, что в составе кабмина были сделаны масштабные перестановки. В частности, были отправлены в отставку почти все вице-премьеры. Свой пост сохранила лишь Аида Исмаилова. Помимо этого, на своих должностях остались министры экономики, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также глава Минюста.

При этом ряд новых министров ранее уже имели опыт работы в правительстве. Например, назначенный на пост первого вице-премьера Артём Новиков в 2017—2018 годах был министром экономики и трижды советником премьер-министров, а новый глава МИД Руслан Казакбаев занимал эту же должность с 2010 по 2012 год.

Садыр Жапаров

© Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Кстати, Казакбаев уже успел сделать первое после утверждения правительства официальное заявление о внешнеполитическом курсе республики. По его словам, отношения Киргизии с РФ не претерпят изменений.

«Россия — наш основной стратегический партнёр, и, конечно, наши отношения будут развиваться в духе взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Казакбаев.

Октябрьский кризис

Политический кризис в Киргизии начался после прошедших 4 октября выборов в парламент. По предварительным результатам голосования пройти в Жогорку Кенеш смогли тогда лишь четыре партии: проправительственные «Единство» («Биримдик») и «Родной Кыргызстан» («Мекеним Кыргызстан»), которые набрали 24,52% и 23,89% голосов соответственно, а также центристские партии «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан» (8,73% и 7,11%).

На следующий день после голосования на улицы вышли протестующие, недовольные его итогами. Акции протеста переросли в столкновения с правоохранителями.

Оппозиция требовала провести новые выборы, освободить экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, осуждённого в июне 2020 года на 11 лет и два месяца тюрьмы. Кроме того, протестующие выступали за отставку Жээнбекова.

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Вскоре Атамбаева выпустили из СИЗО. Вместе с ним был освобождён и назначенный сегодня премьер-министром Садыр Жапаров. Ещё при Атамбаеве он был осуждён на 11 лет и шесть месяцев за захват в заложники на протестной акции в 2013 году полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева.

Атамбаев после освобождения фактически стал одним из лидеров протеста. 9 октября политик сообщил, что на него было совершено покушение. 10 октября Атамбаева задержали правоохранительные органы и вновь поместили под стражу.

Находясь в заключении, Атамбаев 12 октября опубликовал с помощью своих адвокатов сообщение в Facebook, в котором жёстко раскритиковал нынешнее руководство Киргизии. Он обвинил Жээнбекова, который фактически в 2017 году стал его преемником, в возобновлении практики семейно-кланового правления, свойственной свергнутым ранее президентам Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву.

Митинг на Старой площади в Бишкеке в поддержку Садыра Жапарова и с требованием отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова

© Алексей Майшев/РИА Новости

«В 2017 году президентом страны был избран Сооронбай Жээнбеков. Он, как и Бакиев, всенародно поклялся, что не допустит семейно-кланового правления, не допустит к власти своих родственников, будет бороться с коррупцией. Не прошло и года, как в стране стало устанавливаться правление клана Жээнбековых и Матраимовых», — написал Атамбаев.

По его словам, после прошедших выборов три партии («Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан»), связанные с кланом президента Жээнбекова, заняли в парламенте более 100 мест из 120.

Атамбаев также посетовал на то, что разногласия в стане оппозиции позволили Жээнбекову остановить протесты и укрепить свои позиции.

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Действительно, обстановка в столице страны в последние дни стабилизировалась. 11 октября комендатура Бишкека сообщила, что ситуация в городе «контролируется сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВС». А 12 октября захваченное ранее протестующими здание парламента Киргизии было возвращено в ведение властных структур.

При этом 13 октября Атамбаев заявил о поддержке Садыра Жапарова.

«Чтобы не допустить полного возврата к власти клана Жээнбековых и Матраимовых, сегодня мы должны поддержать премьер-министра Садыра Жапарова, пока новый парламент не изберёт премьер-министра снова», — написал он.

Нынешнего президента он при этом призвал уйти в отставку. Ранее сам Жээнбеков заявлял, что готов покинуть свой пост, когда ситуация в стране нормализуется.

«Как только страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизии», — сказал Жээнбеков в заявлении, распространённом его пресс-службой.

Садыр Жапаров после своего назначения на пост премьер-министра также заявил, что Жээнбеков должен покинуть пост президента.

«По моему мнению, мы должны вернуться к первой договорённости, когда он говорил, что вернёт всё в правовое русло и потом подаст в отставку. Это не моё требование, это требование народа. Народ требовал, чтобы президент подал в отставку. Мы проводили переговоры, были и депутаты. Президент говорил, что в течение трёх дней уйдёт в отставку. Мы говорили народу, он уйдёт, расходитесь. Но прошло уже десять дней», — сказал Жапаров.

По его словам, альтернативы отставке президента не существует.

В свою очередь, Жээнбеков на встрече с новым премьером заявил, что сейчас не имеет права оставлять пост президента, так как это приведёт к непредсказуемому сценарию развития событий и может нанести вред стране, сообщили в пресс-службе главы государства. Там также отметили, что Жээнбеков готов уйти в отставку, но лишь после проведения парламентских и назначения президентских выборов.

«Компромиссная фигура»

По мнению экспертов, Садыр Жапаров является достаточно «компромиссной фигурой» в условиях старого противостояния северных и южных киргизских политических кланов.

Напомним, в Киргизии исторически сложились непростые отношения между северными и южными регионами. Этот конфликт нашёл своё отражение и в современной политической жизни страны. Так, Атамбаев считается северянином, а Жээнбеков — южанином.

Президент Сооронбай Жээнбеков и экс-президент Алмазбек Атамбаев на инаугурации Жээнбекова в 2017 году

© Пресс-служба президента Киргизии

«По происхождению Жапаров — северянин, но у него есть устойчивые связи с южными киргизскими кланами. А в нынешней ситуации, когда ни одна из сторон конфликта не смогла добиться своего, нужно искать компромисс. Может быть, он будет не очень долговечным, но это лучше, чем продолжение анархии», — сказал в беседе с RT редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

По его словам, теперь многое будет зависеть от того, пройдут ли новые выборы, как того требует оппозиция, и на что согласились власти.

«Были обещаны новые выборы, и они должны быть проведены, но это зависит от Жээнбекова. Если он будет последовательным, не будет стараться во что бы то ни стало сохранить свой пост, то он пойдёт на новые выборы. Но Жээнбеков может почувствовать, что он победил в этом конфликте, так как ситуация более-менее успокоилась. В этом случае он может отказаться от проведения выборов, что вряд ли понравится оппозиции», — говорит эксперт.

При этом Куртов подчеркнул, что до разрешения конфликта пока ещё далёко — в любой момент он может вспыхнуть вновь.

«Миновала острая фаза политического кризиса. Но внутренние причины не исчезли. Население недовольно проводимой властью политикой, непростым социальным положением в стране. Борьба кланов также никуда не делась. При любом удобном случае, а такие случаи в Киргизии возникают с проведением парламентских или президентских выборов, ситуация может повториться», — отметил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и гендиректор бишкекского аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» Дмитрий Орлов.

«До стабилизации обстановки ещё очень далеко, потому что Жапаров пообещал, что Жээнбеков уйдёт в отставку. И в данный момент, насколько мне известно, на эту тему проходят переговоры, соответственно, собираются сторонники Жапарова и сторонники Жээнбекова, готовятся митинги», — сказал аналитик в беседе с RT.

При этом эксперты сошлись во мнении, что нынешние события в Киргизии не повлияют на её внешнеполитический курс в отношении России.

«Я думаю, что новое руководство страны продолжит союзническую политику по отношению к РФ. Сейчас все силы, которые задействованы в конфликте, настроены благожелательно к Москве. Тем более что Россия не является участником этих внутренних разборок», — пояснил Куртов.

В свою очередь, Дмитрий Орлов напомнил, что Россия является не только важным экономическим партнёром Киргизии, но и гарантом её безопасности как члена ОДКБ.