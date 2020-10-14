МИД Киргизии: Россия остаётся главным стратегическим партнёром Бишкека

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Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что Россия была и остаётся главным стратегическим партнёром Киргизии.
МИД Киргизии: Россия остаётся главным стратегическим партнёром Бишкека
  • РИА Новости

«Россия — наш основной стратегический партнёр, и, конечно, наши отношения будут развиваться в духе взаимовыгодного сотрудничества», — приводит ТАСС слова Казакбаева.

По его словам, Россия «однозначно» будет оставаться главным стратегическим партнёром республики.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе переговоров с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым заявил, что киргизский лидер играет ключевую роль в обеспечении дальнейшего устойчивого развития страны.

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