Атамбаева поместили в СИЗО

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был помещён в СИЗО Госкомитета нацбезопасности республики до конца следствия.
Атамбаева поместили в СИЗО
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда города Бишкека было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения (в отношении Атамбаева) под давлением», — говорится в заявлении.

Отмечается, что принятое решение суда об освобождении Атамбаева под домашний арест признано незаконным.

6 октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке, где он находился с августа 2019 года.

10 октября сообщалось, что Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. 

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