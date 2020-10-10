Атамбаев задержан в Бишкеке

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности республики.
Атамбаев задержан в Бишкеке
  • Reuters

«10 октября 2020 года в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек были задержаны Атамбаев Алмазбек, Сагымбаев К. и Мусакеев Д.», — следует из пресс-релиза.

В штабе Социал-демократической партии Киргизии заявили, что Атамбаева задержали сотрудники спецподразделения милиции.

«В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента», — приводит сообщение ТАСС.

9 октября на площади Ала-Тоо в Бишкеке произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и нового премьер-министра страны Садыра Жапарова.

6 октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке, где он находился с августа 2019 года.

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