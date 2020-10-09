В Бишкеке начались столкновения между протестующими
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, толпа сторонников нового премьера пришла на площадь Ала-Тоо со старой площади Бишкека и напала на выступающих с трибуны сторонников Атамбаева.
Отмечается, что во время столкновений использовались камни и бутылки, также было слышно несколько хлопков, похожих на выстрелы.
Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении режима ЧП на территории города Бишкек.