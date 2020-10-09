Президент Киргизии ввёл в Бишкеке режим ЧП

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, предполагающий введение режима чрезвычайного положения на территории города Бишкек.

Об этом сообщается на сайте президента страны.

Отмечается, что режим ЧП в городе вводится на период с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября.

Согласно указу, заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев «назначен комендантом города Бишкек Киргизской Республики на период введения чрезвычайного положения».

Также Генеральному штабу вооружённых сил страны поручено «ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооружённых столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что события, которые произошли в стране после парламентских выборов, являются «третьей революцией».

Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев призвал политические силы страны избегать давления на депутатов в вопросе выбора кандидатуры на пост премьер-министра республики.