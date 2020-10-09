Экс-президент Киргизии заявил о «третьей революции» в стране

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что события, которые произошли в стране после парламентских выборов, являются «третьей революцией».

«Во время революции, к сожалению, уже третьей, погиб юноша 19 лет из Баткена, из Лейлека», — цитирует его ТАСС.

Также Атамбаев заявил, что ему не важны «власть и кресло».

«Если бы мне нужна была власть, я бы остался на второй срок», — сказал он.

По словам Атамбаева, он «специально создал прецедент» мирной передачи власти и «агитировал за другого человека».

Ранее протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке.

Атамбаев был арестован в августе 2019 года.