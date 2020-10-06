«Двенадцатью голосами»: ЦИК Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов

Член Центральной избирательной комиссии Киргизии Гульнара Джурабаева сообщила, что итоги парламентских выборов в республике, состоявшихся 4 октября, признаны недействительными. Ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков призвал аннулировать результаты, если ЦИК установит наличие нарушений при голосовании. Глава государства также отметил, что в ночь на 6 октября в Киргизии произошла попытка незаконной смены власти. Протестующие, требовавшие отмены итогов выборов, захватили здание Белого дома, а также добились освобождения из СИЗО бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева и членов его администрации.

Центральная избирательная комиссия Киргизской Республики аннулировала итоги парламентских выборов, состоявшихся 5 октября. Об этом заявила член комиссии Гульнара Джурабаева на своей странице в Facebook.

«ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования», — говорится в её сообщении.

Согласно предварительным результатам, в парламент (Жогорку Кенеш) прошли четыре партии — две проправительственные «Единство» (24,52%) и «Родной Кыргызстан» (23,89%), а также две центристские — «Кыргызстан» (8,73%) и «Единый Кыргызстан» (7,11%). Остальные партии не смогли преодолеть порог в 7%.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал ЦИК расследовать возможные нарушения на парламентских выборах и при необходимости аннулировать их итоги.

Ночные события

Вечером 5 октября на площади Ала-Тоо в Бишкеке стартовала акция оппозиционных сил, которые были недовольны предварительными итогами парламентских выборов в Киргизии. Демонстранты потребовали отменить их итоги и провести повторное голосование. Позднее протесты переросли в беспорядки.

В результате столкновений между милицией и протестующими пострадали 590 человек, рассказали в Минздраве республики.

«Из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации», — говорится в сообщении.

Один из пострадавших скончался.

Это был неизвестный мужчина азиатской национальности 30-35 лет. Причиной смерти послужила травма головного мозга тяжелой степени», — заявила пресс-секретарь киргизского Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

Митингующие предпринимали попытку штурма ворот «Белого дома», в котором находится парламент и администрация президента республики. Они получили отпор со стороны сотрудников правоохранительных органов, применивших светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Однако протестующим в итоге всё же удалось проникнуть внутрь, протаранив ворота грузовиком.

После захвата Белого дома у здания были выставлены «дружинники», которые не пускали никого внутрь, а также контролировали, чтобы оттуда ничего не украли. В последствии на четвёртом этаже здания начался пожар, который позднее был потушен.

Также протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где потребовали освободить бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого в июне приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в коррупции. В ходе переговоров экс-лидер республики был освобождён.

Кроме того, из СИЗО был освобождены бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-глава администрации президента Фарид Ниязов, также отбывавшие наказание по коррупционным статьям, и ряд бывших депутатов парламента, в частности, Садыр Жапаров, который с 2017 года отбывал срок в колонии за захват в заложники полпреда правительства Эмильбека Каптагаева в ходе акции протеста в 2013 году.

Также к утру 6 октября стало известно о захвате здания мэрии Бишкека. Протестующие «назначили» нового мэра столицы Киргизии — кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева. При этом бывший министр внутренних дел страны Курсан Асанов назвал себя комендантом столицы. При этом действующий мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию.

Как заявил лидер партии «Родина» Жанар Акаев, оппозиционные силы намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконной смены власти. По его словам, протестующие «нарушили мирную жизнь граждан, не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения правительственным зданиям». Глава государства также подчеркнул, что силовикам был дан приказ не открывать огонь по митингующим.

«Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата... Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил», — сказал Жээнбеков.

Вместе с тем правительство Киргизии сообщило, что работает «в особом режиме», поскольку членов кабмина не пускают в Белый дом.

«Все вопросы должны быть решены в правовом русле ради блага и безопасности нашего народа, процветания страны. Правительство работает в аварийном режиме, отраслевые государственные органы работают на обеспечение общественной безопасности и верховенства закона», — говорится в сообщении.

В правительстве призвали всех участников «политического процесса» к мирному урегулированию.