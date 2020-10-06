Беспорядки в Бишкеке: в столице Киргизии после парламентских выборов начались массовые акции протеста

Протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома, в котором расположены парламент и администрация президента Киргизии. В понедельник в столице республики начались акции протеста, которые переросли в столкновения митингующих с полицией. На улицы вышли сторонники партий, которые не прошли в парламент по итогам прошедших выборов. Демонстранты требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

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