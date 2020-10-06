Беспорядки в Бишкеке: в столице Киргизии после парламентских выборов начались массовые акции протеста

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Сергей Гусаров
Протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома, в котором расположены парламент и администрация президента Киргизии. В понедельник в столице республики начались акции протеста, которые переросли в столкновения митингующих с полицией. На улицы вышли сторонники партий, которые не прошли в парламент по итогам прошедших выборов. Демонстранты требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
Беспорядки в Бишкеке: в столице Киргизии после парламентских выборов начались массовые акции протеста
  • © REUTERS/Vladimir Pirogov
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  • 06 октября 2020

    Опубликованы первые кадры после освобождения Атамбаева из СИЗО.

  • Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО ГКНБ, сообщает Sputnik Кыргызстан.

  • По информации местных СМИ, в ходе беспорядков митингующие разгромили автомобиль правоохранительных органов.

  • Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов в Бишкеке к благоразумию, заявили в пресс-службе главы государства.

    «Глава государства (оставался. — RT) на рабочем месте в здании парламента до двух часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами», — сказала пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева.

  • В соцсетях опубликованы кадры из захваченного протестующими Белого дома в Бишкеке.

  • Митингующие требуют выпустить бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ.

  • Ранее Минздрав Киргизии сообщил о 130 пострадавших в ходе столкновений между протестующими и милиционерами в Бишкеке.

  • По данным СМИ, протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома, в котором находятся парламент и администрация президента Киргизии.

    Как сообщает РИА Новости, демонстранты протаранили ворота здания грузовиком, после чего ворвались внутрь. Агентство приводит слова очевидцев, согласно которым за несколько минут до проникновения митингующих Белый дом покинула колонна автомобилей.

  • Ранее сообщалось об инцидентах, участниками которых стали экипажи скорой помощи. Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на представителей Центра экстренной медицины, в ходе прошедших в понедельник акций протеста пострадали два экипажа скорой помощи.

    «Одну бригаду нашли. Медики избиты, в больнице, машина разграблена. Нашли разбитую машину второй бригады, но не можем найти медиков», — приводит издание слова главы реанимационного отдела Центра экстренной медицины Бишкека Егора Борисова.

  • На протяжении нескольких часов митингующие пытались начать штурм Белого дома. После этого полиция предприняла попытку разогнать демонстрантов.

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