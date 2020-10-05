В Киргизии лидирующая партия готова к повторным выборам

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Лидирующая на парламентских выборах в Киргизии партия «Биримдик» («Единство») выразила готовность к повторному голосованию.
В Киргизии лидирующая партия готова к повторным выборам
  • РИА Новости

Об этом заявил её пресс-секретарь Адилет Султаналиев.

«Политическая партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента. — RT) в случае их объявления. «Биримдик» призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7% барьер», — написал он в Twitter.

Ранее в киргизской столице Бишкеке милиция начала разгон участников акции протеста против результатов выборов. Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Отмечалось, что число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130.

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