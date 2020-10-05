Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130
- РИА Новости
«На данный момент в больницы города госпитализированы уже около 130 человек, среди которых в том числе сотрудники правоохранительных органов», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Он отметил, что ещё несколько десятков человек получили необходимую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.
Ранее в киргизской столице Бишкеке милиция начала разгон участников акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.