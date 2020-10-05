Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

Минздрав Киргизии сообщил, что число людей, пострадавших в результате столкновений между протестующими и милиционерами в Бишкеке и доставленных в больницы, увеличилось до 130.

«На данный момент в больницы города госпитализированы уже около 130 человек, среди которых в том числе сотрудники правоохранительных органов», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он отметил, что ещё несколько десятков человек получили необходимую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

Ранее в киргизской столице Бишкеке милиция начала разгон участников акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.