В Бишкеке милиция начала разгон протестующих

В киргизской столице Бишкеке милиция начала разгон участников акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, утром 5 октября в Бишкеке на центральную площадь Ала-Тоо пришли около 2 тыс. человек — сторонников партий, которые не прошли в парламент республики. Протестующие требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование.

Отмечается, что милиция оттесняет людей с площади, применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В свою очередь, протестующие разбирают брусчатку и готовятся к столкновениям с силовиками.

МВД Киргизии опубликовало призыв к участникам акции протеста, попросив их разойтись по домам.

«Напоминаем, что в случае возникновения угрозы здоровью граждан или других деструктивных проявлений ответственность ложится на организаторов митинга, в частности, на лидеров нескольких партий и их активных членов», — заявили в ведомстве.

Ранее в ОБСЕ оценили работу ЦИК Киргизии по проведению парламентских выборов.