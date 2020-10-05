В ОБСЕ оценили работу ЦИК Киргизии по проведению парламентских выборов

Миссия наблюдателей ОБСЕ высоко оценивает проделанную Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Киргизии работу по проведению в стране парламентских выборов. Об этом заявил в Бишкеке заместитель главы миссии Томас Босеруп.

«ЦИК Киргизии хорошо организовала проведение парламентских выборов в республике», — цитирует ТАСС Босерупа.

По его словам, в стране удалось создать нормальные условия для голосования для лиц с ограниченными возможностями.

Глава миссии ОБСЕ также отметил ряд негативных моментов при проведении выборов. В частности, уточнил он, «тон избирательной кампании был достаточно агрессивен».

Ранее глава миссии наблюдателей СНГ Виктор Гуминский прокомментировал прошедшие в Киргизии парламентские выборы.