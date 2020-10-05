Наблюдатели от СНГ оценили прошедшие в Киргизии парламентские выборы

Глава миссии наблюдателей СНГ Виктор Гуминский прокомментировал прошедшие в Киргизии парламентские выборы.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что Центризбирком Киргизии в полной мере выполнил свои обязательства по созданию гражданам всех условий для реализации их избирательного права.

«В начале избирательной кампании ЦИК приняла обращение по выборам депутатов парламента... В своём обращении ЦИК заверила, что приложит максимум усилий для того, чтобы выборы прошли в спокойной, стабильной атмосфере, и создаст все необходимые условия для полной реализации избирательного права граждан Киргизии. Миссия отмечает, что это ЦИК сделала в полной мере», — сказал Гуминский.

Ранее наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися и приняли итоговое заключение.

В ЦИК республики отметили, что явка на выборы составила 56,2%.