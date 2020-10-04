Наблюдатели ПА ОДКБ признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися

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Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися и приняли итоговое заключение.
Наблюдатели ПА ОДКБ признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися
  • Reuters

«Миссия ПА ОДКБ приняла итоговое заключение. Выборы признаны состоявшимися», — цитирует главу миссии наблюдателей от ПА ОДКБ, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина РИА Новости.

В заключении миссии в Instagram указано, что международные наблюдатели не выявили жалоб на качество подготовки списков избирателей, процедуру выдачи избирательных бюллетеней, а также порядок голосования.

Ранее сообщалось, что пропрезидентская партия «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») лидирует с 21,9% голосов на выборах в парламент Киргизии.

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