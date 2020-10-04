Партия «Мекеним Кыргызстан» лидирует на выборах в парламент Киргизии

Пропрезидентская партия «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан»), по предварительным данным ЦИК республики, лидирует с 21,9% голосов на выборах в парламент Киргизии.

Как уточняет Интерфакс, в 20:00 (17:00 мск) в республике закрылись все избирательные участки.

Согласно первым результатам подсчёта бюллетеней, ещё одна лояльная действующему президенту страны партия «Биримдик» («Единство») набирает 21,61% голосов, а партия «Кыргызстан» — 9,6%.

При этом ещё две партии — «Бутун Кыргызстан» и «Республика» — преодолевают 7%-ный барьер и также проходят в парламент Киргизии, передаёт ТАСС.

Ранее в ЦИК Киргизии отметили запрос общества на участие в выборах.