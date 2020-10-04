В ЦИК Киргизии отметили запрос общества на участие в выборах

Член Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Киргизии Гульнар Джурабаева прокомментировала явку избирателей на парламентские выборы.

«Сегодня наблюдается относительно высокая явка избирателей, что свидетельствует о наличии в обществе запроса на участие в выборах», — цитирует её ТАСС.

По мнению члена ЦИК, использование при голосовании современных технологий, в частности электронных избирательных урн и оборудования по считыванию биометрических данных, позволило повысить интерес граждан к выборам.

«Электронные урны позволяют избежать фальсификаций, при этом сохраняя тайну голосования. Поэтому граждане могут сделать свой выбор, не сомневаясь, что их голос может быть не учтён», — пояснила Джурабаева.

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова сообщила, что за время голосования зафиксировано 21 нарушение.

«В масштабе страны, я считаю, они не повлияют на итоги голосования и на результаты выборов», — подчеркнула она.

По данным на 18:00 (15:00 мск) явка на парламентские выборы в Киргизии составила 46,26%.

4 октября в Киргизии проходят выборы в парламент. За кресла депутатов борются 16 политических партий, между которыми будут поделены 120 мест в парламенте.