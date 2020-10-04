Явка на выборы в парламент Киргизии за два часа составила 6,72%

Явка избирателей на парламентские выборы в Киргизии за два часа голосования составила 6,72%.

«Явка на парламентские выборы в Кыргызстане на 10:00 (07:00 мск) составила 6,72%», — приводит ТАСС слова председателя Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в республике Нуржаны Шайлдабековой.

Она отметила, что на это время проголосовали почти 237 тыс. из 3,5 млн избирателей.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проголосовал на выборах в парламент страны.