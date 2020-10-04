Президент Киргизии проголосовал на парламентских выборах страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проголосовал на выборах в парламент страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

«Глава государства выполнил свой гражданский долг на избирательном участке №1327 города Бишкека, расположенном в Национальной школе-лицее инновационных технологий №5», — цитирует агентство пресс-службу.

Жээнбеков после голосования заявил, что власти страны сделали всё для того, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно.

Также киргизский лидер призвал всех граждан проголосовать на выборах и «определить судьбу страны на ближайшие пять лет».

Парламентские выборы стартовали в Киргизии, в республике и за рубежом открылось 2475 избирательных участков.