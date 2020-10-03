«На высокой конкурентной основе»: чего можно ожидать от парламентских выборов в Киргизии

4 октября в Киргизии пройдут выборы в парламент страны. За кресла депутатов борются 16 политических партий. Чтобы попасть в законодательный орган республики, претендентам необходимо преодолеть 7%-ный барьер. Аналитики считают фаворитами пропрезидентскую партию «Биримдик» («Единство») и оппозиционную «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан»). Глава государства Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что проигравшие силы не будут пытаться дестабилизировать обстановку в стране.

В воскресенье, 4 октября, в Киргизии состоятся выборы в парламент страны Жогорку Кенеш. В своём обращении к гражданам перед «днём тишины» президент республики Сооронбай Жээнбеков заявил, что агитационная кампания протекала в условиях высокой политической конкуренции.

Глава государства подчеркнул, что выборы должны пройти исключительно в рамках закона, который защищает право граждан на свободное волеизъявление. По мнению Жээнбекова, качественный состав будущего парламента окажет прямое влияние на развитие страны в ближайшие пять лет.

«Мы стремимся обеспечить справедливость выборов не только во время голосования и подведения итогов, но и на всех этапах выборного процесса. Мы ввели новые нормы в законодательство с целью профилактики нарушений, привлечения к ответственности за незаконные действия и предотвращения использования административного ресурса», — сообщил Жээнбеков.

Также по теме «Процесс определения границы затянулся»: удастся ли Таджикистану и Киргизии урегулировать давний территориальный спор Киргизия готова поменяться участками приграничных территорий с Таджикистаном. Об этом заявил киргизский президент Сооронбай Жээнбеков....

Также президент Киргизии выразил уверенность, что проигравшие партии не будут провоцировать раскол в обществе и пытаться дестабилизировать обстановку в республике. Жээнбеков пообещал принять «решительные меры в отношении тех, чьи действия будут угрожать единству народа, межнациональному согласию, целостности нашего государства и верховенству закона».

Чтобы попасть в 120-местный Жогорку Кенеш, партии должны преодолеть семипроцентный барьер. Согласно принятой в 2010 году редакции конституции, по результатам выборов одной политической силе может быть предоставлено не более 65 мандатов. Срок каденции депутатов составляет пять лет.

Последние десять лет в Киргизии действует парламентско-президентская форма правления. Она позволяет Жогорку Кенеш самостоятельно формировать и распускать правительство, а также вносить поправки в Основной закон государства без проведения всенародного референдума.

При этом президент своим указом утверждает кандидатуры премьера и министров, принимает или отклоняет их прошения об отставке. Если разногласия по поводу состава правительства между парламентом и главой государства не были разрешены в установленный конституцией срок (40 рабочих дней), то лидер республики вправе назначить досрочные выборы в Жогорку Кенеш.

Два фаворита гонки

В парламентских выборах в Киргизии принимают участие 16 политических сил. Как говорят политологи, результаты предстоящего избрания для большинства партий предсказать достаточно сложно. В то же время эксперты убеждены, что основная борьба развернётся между лояльной действующему президенту страны партией «Биримдик» («Единство») и оппозиционной «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан»).

Партию демократического социализма — Евразийский выбор «Биримдик» — возглавляет Марат Аманкулов — действующий депутат парламента от фракции Социал-демократической партии Кыргызстан (СДПК), которая в этом году не принимает участие в выборах.

Выдвиженцем именно этой политсилы и был Сооронбай Жээнбеков. Членами «Биримдика» являются брат главы государства Асылбек Жээнбеков, ряд нынешних депутатов, действующих членов правительства и сотрудников аппарата президента. Как неоднократно говорил Аманкулов, партия поддерживает курс нынешнего лидера Киргизии.

Митинг партии «Биримдик»

Facebook

© Birimdik.official

«Биримдик» исходит из необходимости дальнейшего развития интеграции со странами СНГ и построения в Киргизии светского демократического социалистического государства.

В случае победы «Биримдик» намерена принять комплекс мер по созданию благоприятных условий для бизнеса и увеличения рабочих мест в республике. Для обеспечения защиты предпринимателей партия обещает провести полную декриминализации экономических преступлений.

Для зарубежного бизнеса, как заявил ранее экс-министр труда и социального развития, выдвиженец от «Биримдика» Улукбек Кочкоров, будут разработаны «инвестиционная карта и инструменты зачёта капитальных вложений инвесторов путём выдачи целевых грантов».

В своей программе партия также предлагает учредить экпортно-импортный банк. Данное учреждение будет финансово поддерживать предприятия, ориентированные на поставку своей продукции за рубеж.

Ещё один фаворит избирательной гонки в Киргизии — партия «Мекеним Кыргызстан». В СМИ можно встретить утверждение, что эта политсила продвигает происламскую повестку дня, хотя в официальной агитации этой партии религиозная риторика отсутствует.

Также по теме Подтвердить происхождение: в странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличных В странах Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, вступили в силу новые...

Лидером «Мекеним Кыргызстан» является вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Партия имеет значительную административную поддержку и обладает большими финансовыми ресурсами. Неофициальным спонсором этой политсилы считается бывший заместитель главы таможни республики Раимбек Матраимов.

«Мекеним Кыргызстан» выступает за проведение радикальных реформ в сфере государственного управления. Например, партия требует сократить количество депутатов и членов правительства, а также объединить министерства и госведомства. Как полагают в политическом объединении, подобная оптимизация позволит сэкономить немало бюджетных средств.

В случае победы на выборах для проведения отдельных реформ системы управления государством «Мекеним Кыргызстан» готова инициировать референдум по внесению поправок в Конституцию.

Экономическая программа партии основывается на необходимости продолжения евразийской интеграции в рамках ЕАЭС, а также на поддержке киргизской промышленности, аграрного сектора, туризма, транспортной и коммуникационной инфраструктур.

Без скандалов и потрясений

На прошедшей 1 октября в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан конференции сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков заявил, что непосредственное влияние на формирование партий и списков кандидатов в преддверии выборов в Киргизии оказала пандемия коронавируса.

«Были сложности (эпидемиологические. — RT), но важно отметить, что власти Кыргызстана сделали всё возможное, чтобы эти выборы состоялись… и предвыборная кампания прошла на высокой конкурентной основе», — сказал Шестаков.

Также по теме Для свидетельств о рождении и паспортов: в Таджикистане запретят использование славянских суффиксов в именах Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону о госрегистрации актов гражданского состояния, которые предполагают...

Эксперт пояснил, что из-за пандемии киргизские партии были лишены возможности проводить масштабные агитационные кампании в населённых пунктах страны. В этой ситуации руководство Кыргызстана предоставило политсилам площадки для рекламы и дебатов на государственных телеканалах.

Кроме того, как сказал Шестаков, положительную роль в подготовке республики к выборам сыграла Россия, оказав Бишкеку существенную гуманитарную помощь. В частности, Москва направила в Киргизию врачей и медицинское оборудование для борьбы с COVID-19.

В беседе с RT руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин также отметил, что пандемия сильно повлияла на электоральную кампанию Киргизии. По его оценке, в целом избирательная гонка проходила спокойно, без скандалов и потрясений.

По прогнозу эксперта, наибольшее число голосов наберут «Биримдик» и «Мекеним Кыргыстан», а третье место, скорее всего, займёт партия «Кыргызстан», которую возглавляет нынешний спикер парламента Дастан Джумабеков. Также семипроцентный барьер могут преодолеть партии «Бир Бол» и «Ата Мекен».

«В партиях «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» находится большое количество крупных фигур с серьёзным финансовым, административным и организационным ресурсами. Но неизвестно, какая из этих партий займёт доминирующее положение, выступят ли они одинаково, сколько конкретно мест в парламенте получат», — рассуждает Грозин.

Эксперт ожидает, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут без массовых акций протестов и беспорядков.

Грозин напомнил, что за время независимости Киргизия пережила несколько госпереворотов, которые привели к падению уровня жизни населения. В связи с этим, как считает политолог, киргизское общество не заинтересовано в очередной «цветной революции».

По прогнозу эксперта, результаты парламентских выборов в Киргизии не окажут влияния на отношения с Россией. Как подчеркнул Грозин, несмотря на формально смешанную форму правления страной, политика в республике в большей степени подконтрольна президенту, который разделяет курс, направленный на евразийскую интеграцию.

Аналогичной точки зрения в вопросе будущего российско-киргизских отношений придерживается и главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов. В беседе с RT он предположил, что по итогам выборов в Жогорку Кенеш будет создана лояльная президенту страны коалиция.

Здание ЦИК Киргизии

Facebook

© shailoo.kg

«Я думаю, что голоса распределятся таким образом, что ни одна партия не получит абсолютного большинства. Скорее всего, сближение сил победивших партий сформирует коалицию, которая будет базироваться на провластной политической платформе», — заключил Куртов.