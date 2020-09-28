Лидер Киргизии заявил о стабилизации эпидситуации благодаря России

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, благодаря чему удалось стабилизировать эпидемиологическую обстановку в стране.
Лидер Киргизии заявил о стабилизации эпидситуации благодаря России
  • РИА Новости

На встрече с Путиным в Сочи киргизский президент отметил, что республика всегда чувствует поддержку России, «особенно в это непростое время».

«Благодаря вам нам удалось стабилизировать эпидситуацию в стране. И благодаря вам оказана поддержка нашим гражданам, которые проживают в России», — сказал Жээнбеков.

Он также поздравил Россию с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса.

«Надеемся, что российская вакцина будет общедоступна для наших граждан Киргизии», — добавил Жээнбеков.

В августе в Минздраве Киргизии заявили о готовности республики закупать российскую вакцину от коронавируса.

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