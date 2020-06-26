Путин и президент Киргизии обсудили борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Путин и президент Киргизии обсудили борьбу с коронавирусом
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин поблагодарил Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади.

Ранее Жээнбеков провёл телефонный разговор с Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в параде Победы в Москве из-за обнаружения коронавируса у двух членов киргизской делегации.

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