Путин и президент Киргизии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

«Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин поблагодарил Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади.

Ранее Жээнбеков провёл телефонный разговор с Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в параде Победы в Москве из-за обнаружения коронавируса у двух членов киргизской делегации.