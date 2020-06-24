Президент Киргизии созвонился с Путиным
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии.
Отмечается, что телефонный разговор Жээнбекова и Путина состоялся перед вылетом киргизской делегации из Москвы в Бишкек.
«С сожалением было отмечено, что президент Киргизии не смог присутствовать на параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — заявили в пресс-службе киргизского лидера.
Ранее сообщалось, что по прилёте в Москву после сдачи теста у двух членов делегации Киргизии был выявлен коронавирус.
В связи с этим Жээнбеков решил воздержаться от участия в проходящих в российской столице торжествах по случаю 75-летия Победы.