Президент Киргизии созвонился с Путиным

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в параде Победы в Москве из-за обнаружения коронавируса у двух членов киргизской делегации.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии.

Отмечается, что телефонный разговор Жээнбекова и Путина состоялся перед вылетом киргизской делегации из Москвы в Бишкек.

«С сожалением было отмечено, что президент Киргизии не смог присутствовать на параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — заявили в пресс-службе киргизского лидера.

Ранее сообщалось, что по прилёте в Москву после сдачи теста у двух членов делегации Киргизии был выявлен коронавирус.

В связи с этим Жээнбеков решил воздержаться от участия в проходящих в российской столице торжествах по случаю 75-летия Победы.