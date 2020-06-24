В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
  • РИА Новости

«Президент со своей командой возвращается из Москвы в Бишкек. Сам президент в порядке», — приводит ТАСС сообщение посольства Киргизии.

Жээнбеков прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По прилёте в столицу России после сдачи теста у двух членов делегации был выявлен коронавирус. В связи с этим Жээнбеков решил воздержаться от участия в проходящих в Москве торжествах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам перед парадом Победы, что на Красной площади приняты все необходимые противоэпидемические меры.

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