В Киргизии заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев заявил о готовности республики закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом информирует Интерфакс.

«Если Россия будет производить вакцину от COVID-19, мы готовы её приобретать, но мы пока не знаем, в каком количестве будет выпускаться вакцина», — сказал он на брифинге.

Как рассказал участвовавший в брифинге замглавы Минздрава Башкирии Евгений Кустов, российские медицинские специалисты ознакомились с работой 31 организации здравоохранения в Киргизии и обменялись опытом с киргизскими коллегами.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».

15 августа в России началось производство вакцины. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.