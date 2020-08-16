В Киргизии заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
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«Если Россия будет производить вакцину от COVID-19, мы готовы её приобретать, но мы пока не знаем, в каком количестве будет выпускаться вакцина», — сказал он на брифинге.
Как рассказал участвовавший в брифинге замглавы Минздрава Башкирии Евгений Кустов, российские медицинские специалисты ознакомились с работой 31 организации здравоохранения в Киргизии и обменялись опытом с киргизскими коллегами.
11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».
15 августа в России началось производство вакцины. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.