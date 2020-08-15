«Наработать для внутреннего рынка»: в России произведена первая партия вакцины от коронавируса

В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи. В Минздраве уточнили, что первая партия препарата уже произведена. Директор центра Александр Гинцбург сообщил, что выпуск необходимого для россиян количества препарата может занять от девяти до 12 месяцев. Он также рассказал, что в третьем этапе испытаний вакцины добровольцы будут участвовать амбулаторно.

В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что первая партия вакцины уже произведена.

Напомним, что препарат, получивший название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли, представляет собой раствор для внутримышечного введения.

Как сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, срок выпуска необходимого для россиян количества препарата может занять от девяти до 12 месяцев.

«Важно понять, когда мы более или менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, что в течение 9—12 месяцев», — заявил специалист.

Он также рассказал, что в третьем этапе испытаний вакцины добровольцы будут участвовать амбулаторно.

«Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить», — пояснил Гинцбург.

Специалист уточнил, что в первый день испытаний у добровольцев будут брать кровь для сравнения уровня прироста антител. Следующий забор крови будет проводиться через три недели после первой вакцинации, а третий — через 21 день после второй вакцинации.

Гинцбург добавил, что окончательного протокола по пострегистрационным исследованиям пока нет, но предположил, что этот этап испытаний будет более лёгким, чем предыдущие.

Ранее в интервью RT Александр Гинцбург рассказал, что разработка российской вакцины от COVID-19 была проведена строго в соответствии с законодательством страны, побочных эффектов у добровольцев в ходе испытаний выявлено не было.

«Данный препарат был создан согласно 441-му постановлению, которое позволяет во многом сократить время создания препарата, причём ни в коем случае не уменьшая количество тех контрольных исследовательских процедур, которые направлены на доказательство безопасности данного препарата», — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что указанное постановление даёт возможность проводить ряд исследований параллельно, но не отменяет ни одно из них.

«Поэтому, с одной стороны, этот факт (чисто регуляторный) позволил сократить время создания данного препарата. А в то же время, как я уже неоднократно говорил, вакцина создавалась не с нуля», — пояснил учёный.

Он подчеркнул, что сотрудники института более 20 лет проводили работу по созданию технологии, с помощью которой была создана эта вакцина. Специалисты использовали наработки, полученные во время создания вакцины против вируса Эбола, а также против коронавируса ближневосточного респираторного синдрома MERS. По его словам, опыт, который был использован при создании той вакцины, был во многом «перенесён, как матрица» при создании препарата от COVID-19.

Гинцбург уточнил, что речь идёт в том числе о дозах иммунизации для животных и человека. Именно этим, подчеркнул глава центра, объясняется создание вакцины в столь короткие сроки. Как подчеркнул учёный, у специалистов под рукой был «весь методический аппарат».

«В общей сложности на сегодняшний день более 3,5 тыс. жителей получили данный вакцинный препарат без всяких побочных эффектов — за исключением тех, которые обычно возникают при любой вакцинации. А именно: незначительное поднятие температуры, которое снимается (как в инструкции — если посмотреть, когда она будет общедоступной) просто таблеткой парацетамола», — сообщил он.

Кроме того, учёный отметил, что защитные свойства российской вакцины от коронавирусной инфекции будут сохраняться как минимум два года после её введения.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о высоком спросе на российскую вакцину за рубежом, подчеркнув, что Россия пока не продаёт препарат.

«В первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка», — отметил он, пояснив, что препарат в первую очередь необходимо предоставить тем, кто работает с заболевшими COVID-19 и людьми из групп риска.

О том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции, 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Глава государства рассказал, что вакцина создана на базе аденовирусных векторов и формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Он также заявил, что прививку уже сделала одна из его дочерей.

«После первого укола, после первой прививки, температура была у неё 38, на следующий день — 37 с небольшим, и всё. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо — и титры высокие», — пояснил российский лидер.

Путин также выразил надежду, что работа по созданию вакцин будет двигаться и у коллег за рубежом, после чего на мировом рынке появится достаточное количество препаратов, которые можно будет использовать.