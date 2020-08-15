Гинцбург назвал сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса
- РИА Новости
«Важно понять, когда мы более или менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9—12 месяцев», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Гинцбург заявил, что у российских специалистов при создании вакцины от коронавируса была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ.
О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин. Она получила название «Спутник V».
По словам президента, его дочь испытала на себе российскую вакцину.