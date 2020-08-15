Гинцбург назвал сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что срок выпуска необходимого для россиян количества вакцины от коронавируса может занять от девяти до 12 месяцев.

«Важно понять, когда мы более или менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9—12 месяцев», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Гинцбург заявил, что у российских специалистов при создании вакцины от коронавируса была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин. Она получила название «Спутник V».

По словам президента, его дочь испытала на себе российскую вакцину.