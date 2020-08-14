Гинцбург оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
- Reuters
«Ответ здесь совершенно понятен. Всё, что было сделано в плане создания этого вакцинного препарата, было сделано совершенно строго согласно российскому законодательству, которое фактически регулирует весь процесс создания лекарственных и вакцинных препаратов, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций», — сказал он.
По словам Гинцбурга, у тех, кто перенёс COVID-19 в лёгкой форме, как правило, «нет долгосрочной защиты» от инфекции.
«Исходя вот из этих фактических предпосылок, данный препарат был создан, согласно, повторяю, 441-му постановлению, которое позволяет во многом сократить время создания препарата. Причём ни в коем случае не уменьшая количество тех контрольных исследовательских процедур, которые направлены на доказательство безопасности данного препарата», — добавил специалист.
Как отметил Гинцбург, это постановление позволяет проводить ряд исследований параллельно, но не отменяет ни одно из них.
«Поэтому, с одной стороны, этот факт (чисто регуляторный) позволил сократить время создания данного препарата. А в то же время, как я уже неоднократно говорил, вакцина создавалась не с нуля», — пояснил учёный.
Он объяснил, что сотрудники института уже более 20 лет проводили работу по созданию технологии, с помощью которой была создана эта вакцина.
«В общей сложности на сегодняшний день более 3,5 тыс. жителей получили данный вакцинный препарат без всяких побочных эффектов — за исключением тех, которые обычно возникают при любой вакцинации. А именно: незначительное поднятие температуры, которое снимается (как в инструкции — если посмотреть, когда она будет общедоступной) просто таблеткой парацетамола», — заключил он.
Ранее Гинцбург заявил, что защитные свойства российской вакцины будут сохраняться как минимум два года после её введения.
О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин. Она получила название «Спутник V».
По словам президента, его дочь испытала на себе российскую вакцину.