Гинцбург оценил безопасность российской вакцины от коронавируса

Разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции была проведена строго в соответствии с российским законодательством, а у протестировавших этот препарат добровольцев не наблюдается побочных эффектов. Об этом в интервью RT заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос, насколько вакцина безопасна и эффективна.

«Ответ здесь совершенно понятен. Всё, что было сделано в плане создания этого вакцинного препарата, было сделано совершенно строго согласно российскому законодательству, которое фактически регулирует весь процесс создания лекарственных и вакцинных препаратов, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций», — сказал он.

По словам Гинцбурга, у тех, кто перенёс COVID-19 в лёгкой форме, как правило, «нет долгосрочной защиты» от инфекции.

«Исходя вот из этих фактических предпосылок, данный препарат был создан, согласно, повторяю, 441-му постановлению, которое позволяет во многом сократить время создания препарата. Причём ни в коем случае не уменьшая количество тех контрольных исследовательских процедур, которые направлены на доказательство безопасности данного препарата», — добавил специалист.

Как отметил Гинцбург, это постановление позволяет проводить ряд исследований параллельно, но не отменяет ни одно из них.

«Поэтому, с одной стороны, этот факт (чисто регуляторный) позволил сократить время создания данного препарата. А в то же время, как я уже неоднократно говорил, вакцина создавалась не с нуля», — пояснил учёный.

Он объяснил, что сотрудники института уже более 20 лет проводили работу по созданию технологии, с помощью которой была создана эта вакцина.

«В общей сложности на сегодняшний день более 3,5 тыс. жителей получили данный вакцинный препарат без всяких побочных эффектов — за исключением тех, которые обычно возникают при любой вакцинации. А именно: незначительное поднятие температуры, которое снимается (как в инструкции — если посмотреть, когда она будет общедоступной) просто таблеткой парацетамола», — заключил он.

Ранее Гинцбург заявил, что защитные свойства российской вакцины будут сохраняться как минимум два года после её введения.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин. Она получила название «Спутник V».

По словам президента, его дочь испытала на себе российскую вакцину.