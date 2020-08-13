Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются минимум два года

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Защитные свойства российской вакцины от коронавируса будут сохраняться минимум два года после её введения, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются минимум два года
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Время действия вакцины, её защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет», — приводит его слова ТАСС.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин.

Вакцина получила название «Спутник V».

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, Москва готова к международному сотрудничеству по разработке вакцины.

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