Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются минимум два года
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- РИА Новости
«Время действия вакцины, её защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет», — приводит его слова ТАСС.
О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин.
Вакцина получила название «Спутник V».
Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, Москва готова к международному сотрудничеству по разработке вакцины.