Небензя: Россия готова к сотрудничеству по вакцине от коронавируса

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Постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова к международному сотрудничеству по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Небензя: Россия готова к сотрудничеству по вакцине от коронавируса
  • Reuters

«Мы готовы к международному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнёрами в разработке и производстве вакцин и лекарств для обеспечения координированного глобального ответа на распространение COVID-19 и общей победы над пандемией», — приводит его слова на заседании СБ ООН РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что клинические испытания вакцины показали её высокую эффективность и безопасность.

Он также напомнил, что в России готовятся к испытаниям и другие «многообещающие вакцины».

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19.

Вакцина получила название «Спутник V». В Минздраве России заявили, что в течение ближайших двух недель будут выпущены первые партии.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform рассказал, как подготовить организм к вакцинации.

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