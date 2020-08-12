Небензя: Россия готова к сотрудничеству по вакцине от коронавируса
- Reuters
«Мы готовы к международному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнёрами в разработке и производстве вакцин и лекарств для обеспечения координированного глобального ответа на распространение COVID-19 и общей победы над пандемией», — приводит его слова на заседании СБ ООН РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что клинические испытания вакцины показали её высокую эффективность и безопасность.
Он также напомнил, что в России готовятся к испытаниям и другие «многообещающие вакцины».
11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19.
Вакцина получила название «Спутник V». В Минздраве России заявили, что в течение ближайших двух недель будут выпущены первые партии.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform рассказал, как подготовить организм к вакцинации.