Вирусолог рассказал, как подготовить организм к вакцинации

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Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как подготовить организм к вакцинации.
Вирусолог рассказал, как подготовить организм к вакцинации
  • Reuters

В беседе с Newinform он отметил, что это ответственный процесс, качество которого зависит от состояния человека. В частности, следует воздержаться от спиртного.

«Желательно и в день вакцинации не употреблять алкоголь, даже в небольших количествах», — сказал эксперт.

По его словам, курение влияет на общее состояние организма, а не на действенность и безопасность вакцины.

«Если человек плохо себя чувствует, если у него температура, нужно подождать, пока он восстановится, и только потом вакцинировать», — пояснил Альтштейн.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус в России выявили у 5102 человек.

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