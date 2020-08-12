Вирусолог рассказал, как подготовить организм к вакцинации

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как подготовить организм к вакцинации.

В беседе с Newinform он отметил, что это ответственный процесс, качество которого зависит от состояния человека. В частности, следует воздержаться от спиртного.

«Желательно и в день вакцинации не употреблять алкоголь, даже в небольших количествах», — сказал эксперт.

По его словам, курение влияет на общее состояние организма, а не на действенность и безопасность вакцины.

«Если человек плохо себя чувствует, если у него температура, нужно подождать, пока он восстановится, и только потом вакцинировать», — пояснил Альтштейн.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус в России выявили у 5102 человек.