В Минздраве рассказали о скором начале выпуска вакцины от коронавируса

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Министра здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в течение ближайших двух недель в стране выпустят первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минздраве рассказали о скором начале выпуска вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

«Думаю, что в течение ближайших двух недель... уже получат новую вакцину», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире RT прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19.

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