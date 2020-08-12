В Минздраве рассказали о скором начале выпуска вакцины от коронавируса
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«Думаю, что в течение ближайших двух недель... уже получат новую вакцину», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире RT прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19.