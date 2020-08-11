Глава РФПИ рассказал об интересе других стран к российской вакцине
- АГН «Москва»
«Мы получили запросы от 20 стран на около 1 млрд доз вакцины в общей сложности», — сказал он.
Также он сообщил, что пять стран заинтересованы в совместном с Россией производстве российской вакцины.
По словам Дмитриева, к вакцине в том числе проявляют интерес Израиль, Филиппины, Сербия, Бразилия.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса.
По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.