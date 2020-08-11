Глава РФПИ рассказал об интересе других стран к российской вакцине

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире RT прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19.
Глава РФПИ рассказал об интересе других стран к российской вакцине
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«Мы получили запросы от 20 стран на около 1 млрд доз вакцины в общей сложности», — сказал он.

Также он сообщил, что пять стран заинтересованы в совместном с Россией производстве российской вакцины.

По словам Дмитриева, к вакцине в том числе проявляют интерес Израиль, Филиппины, Сербия, Бразилия.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса.

По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

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