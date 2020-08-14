Гинцбург объяснил регистрацию российской вакцины в короткие сроки

У российских специалистов при создании вакцины от коронавируса была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ. Об этом в интервью RT заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина против вируса Эбола — это одна из вакцин, которая была создана на основе универсальной технологии. На основе той технологии, на которой созданы и вакцины против COVID-19. И, безусловно, весь тот большой опыт, который был использован при создании той вакцины, не просто пригодился, а он во многом был просто-таки перенесён, как матрица, соответственно, при работе над созданием этой вакцины», — рассказал специалист.

Он пояснил, что речь идёт о дозах иммунизации для животных и человека.

«Хотя это всё, конечно, проверялось, но мы уже целенаправленно проверяли. Здесь не было никаких особо поисковых моментов. Мы уже знали те концентрации вируса, которые необходимо вводить, начиная от мышки, обезьяны, до человека», — добавил он.

По его словам, специалисты «знали все особенности препарата».

«Значит, знали досконально необходимую композицию, что надо добавлять для стабилизации этого препарата. Все нюансы. Поэтому правильный ваш вопрос, который позволяет ещё объяснить, почему возможно было в такие короткие сроки это создать», — заявил Гинцбург.

Он объяснил, что в создании вакцины помогло не только «знание по вирусу Эбола».

«В тот момент, когда разразилась эпидемия против COVID-19, мы работали для создания вакцины против MERSа. MERS — это тоже коронавирус. Между прочим, гораздо больше летальность, чем у COVID-19, там до 40% летальность. И мы продвинулись в этой разработке, фактически мы закончили вторую фазу клинических испытаний по MERSу. А MERS на 80% гомологичен COVID-19», — добавил он.

Как подчеркнул учёный, у специалистов под рукой оказался «весь методический аппарат».

По его словам, нужную последовательность, которая отличается на 20% от MERSа, нужно было синтезировать и фактически внедрить в те же самые структуры и носители, которые уже были использованы для создания вакцины против MERS.

«И все концентрации, дозировки нам были уже хорошо известны там», — рассказал он.

Кроме того, он заявил, что разработка вакцины была проведена строго в соответствии с российским законодательством.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин. Она получила название «Спутник V».

По словам президента, его дочь испытала на себе российскую вакцину.