Мурашко заявил о высоком спросе на вакцину от COVID-19 из-за рубежа

Короткая ссылка
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о высоком спросе на российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» из-за рубежа.
Мурашко заявил о высоком спросе на вакцину от COVID-19 из-за рубежа
  • АГН «Москва»

«Мы пока ничего не продаём за границу. Звонков идёт очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идёт», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко отметил, что вакцину будут отправлять «во все регионы по отдельным категориям граждан».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить