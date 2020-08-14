Мурашко заявил о высоком спросе на вакцину от COVID-19 из-за рубежа

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о высоком спросе на российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» из-за рубежа.

«Мы пока ничего не продаём за границу. Звонков идёт очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идёт», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко отметил, что вакцину будут отправлять «во все регионы по отдельным категориям граждан».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин.