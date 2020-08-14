Минздрав России заявил, что не направлял США предложений по вакцине
- © REUTERS/Agustin Marcarian
Ранее CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия якобы предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались.
«Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял», — сказал Кузнецов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин.
28 июля стало известно, что в США начался третий этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.