Минздрав России заявил, что не направлял США предложений по вакцине

Никаких официальных предложений о разработке вакцины от коронавируса Минздрав России США не направлял, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия якобы предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались.

«Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял», — сказал Кузнецов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин.

28 июля стало известно, что в США начался третий этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.