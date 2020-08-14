Минздрав России заявил, что не направлял США предложений по вакцине

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Никаких официальных предложений о разработке вакцины от коронавируса Минздрав России США не направлял, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Минздрав России заявил, что не направлял США предложений по вакцине
  • © REUTERS/Agustin Marcarian

Ранее CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия якобы предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались.

«Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял», — сказал Кузнецов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин.

28 июля стало известно, что в США начался третий этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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