Пенс рассказал о начале третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса

В США начался третий этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил американский вице-президент Майк Пенс.

«Сегодня первый день третьего этапа клинических испытаний (вакцины от COVID-19. — RT) в Соединённых Штатах», — написал он в Twitter.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США выкупили 90% мирового запаса препарата «Ремдесивир», который используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

22 июля стало известно, что немецкая BioNTech и американская Pfizer договорились с правительством США о поставках 100 млн доз вакцины от COVID-19 на общую сумму почти $2 млрд.