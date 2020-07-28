Пенс рассказал о начале третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса
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«Сегодня первый день третьего этапа клинических испытаний (вакцины от COVID-19. — RT) в Соединённых Штатах», — написал он в Twitter.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США выкупили 90% мирового запаса препарата «Ремдесивир», который используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
22 июля стало известно, что немецкая BioNTech и американская Pfizer договорились с правительством США о поставках 100 млн доз вакцины от COVID-19 на общую сумму почти $2 млрд.