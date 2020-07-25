Власти США заявили о покупке 90% запасов препарата от коронавируса

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Власти США выкупили 90% мирового запаса препарата «Ремдесивира», который используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Власти США заявили о покупке 90% запасов препарата от коронавируса
  • Reuters

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил он на брифинге в Белом доме.

Трамп уточнил, что США усиленно работают над разработкой вакцины от коронавируса, который «остаётся высшим приоритетом» для страны.

В начале июля в ВОЗ заявили, что «Ремдесивир» является пока единственным противовирусным препаратом, показывающим «обнадёживающие» результаты против COVID-19.

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