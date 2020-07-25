Власти США заявили о покупке 90% запасов препарата от коронавируса
- Reuters
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил он на брифинге в Белом доме.
Трамп уточнил, что США усиленно работают над разработкой вакцины от коронавируса, который «остаётся высшим приоритетом» для страны.
В начале июля в ВОЗ заявили, что «Ремдесивир» является пока единственным противовирусным препаратом, показывающим «обнадёживающие» результаты против COVID-19.