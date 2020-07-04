В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

«На данный момент, кроме «Ремдесивира», который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нет других обнадёживающих противовирусных лекарств», — приводит РИА Новости её слова на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

В конце апреля Минздрав России расширил список возможных лекарств против коронавирусной инфекции.

Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний, отмечены умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.