Эксперт ВОЗ рассказала об испытаниях препарата против коронавируса
- РИА Новости
«Вторая фаза начнётся примерно через пару месяцев. Завершение первой фазы потребует некоторого времени… Страны всегда могут опубликовать экстренные рекомендации. Но пока (от «Ремдесивира». — RT) нет пользы по снижению смертности. Официальных рекомендаций ВОЗ по поводу препарата пока нет», — заявила она РИА Новости.
Она добавила, что к завершению первой фазы относятся тесты на эффективность для «Ремдесивира».
В ближайшее время ВОЗ создаст комитет, чтобы определить, какие новые лекарства смогут принять участие во второй фазе испытаний.
Ранее Сваминатан заявила, что «Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19.
3 июля Министерство здравоохранения России утвердило вторую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. Отмечается, что методические рекомендации «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» были обновлены с учётом опыта лечения детей в России и других странах.
Рекомендации опубликованы на сайте министерства, а также направлены в регионы для использования в клинической практике.