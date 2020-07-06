Эксперт ВОЗ рассказала об испытаниях препарата против коронавируса

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Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала об испытаниях препарата против коронавируса.
Эксперт ВОЗ рассказала об испытаниях препарата против коронавируса
  • РИА Новости

«Вторая фаза начнётся примерно через пару месяцев. Завершение первой фазы потребует некоторого времени… Страны всегда могут опубликовать экстренные рекомендации. Но пока (от «Ремдесивира». — RT) нет пользы по снижению смертности. Официальных рекомендаций ВОЗ по поводу препарата пока нет», — заявила она РИА Новости.

Она добавила, что к завершению первой фазы относятся тесты на эффективность для «Ремдесивира».

В ближайшее время ВОЗ создаст комитет, чтобы определить, какие новые лекарства смогут принять участие во второй фазе испытаний.

Ранее Сваминатан заявила, что «Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19.

3 июля Министерство здравоохранения России утвердило вторую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. Отмечается, что методические рекомендации «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» были обновлены с учётом опыта лечения детей в России и других странах.

Рекомендации опубликованы на сайте министерства, а также направлены в регионы для использования в клинической практике.

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