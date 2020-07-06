Эксперт ВОЗ рассказала об испытаниях препарата против коронавируса

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала об испытаниях препарата против коронавируса.

«Вторая фаза начнётся примерно через пару месяцев. Завершение первой фазы потребует некоторого времени… Страны всегда могут опубликовать экстренные рекомендации. Но пока (от «Ремдесивира». — RT) нет пользы по снижению смертности. Официальных рекомендаций ВОЗ по поводу препарата пока нет», — заявила она РИА Новости.

Она добавила, что к завершению первой фазы относятся тесты на эффективность для «Ремдесивира».

В ближайшее время ВОЗ создаст комитет, чтобы определить, какие новые лекарства смогут принять участие во второй фазе испытаний.

Ранее Сваминатан заявила, что «Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19.

3 июля Министерство здравоохранения России утвердило вторую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. Отмечается, что методические рекомендации «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» были обновлены с учётом опыта лечения детей в России и других странах.

Рекомендации опубликованы на сайте министерства, а также направлены в регионы для использования в клинической практике.