Власти США заказали вакцину от коронавируса почти на $2 млрд

Немецкая BioNTech и американская Pfizer договорились с правительством США о поставках 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции на общую сумму почти $2 млрд, сообщает пресс-служба BioNTech.

«Правительство США разместило первоначальный заказ на 100 млн доз на $1,95 млрд и может получить до 500 млн доз дополнительно», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в июле компании намерены начать новую фазу тестирования своей вакцины, а в октябре подать заявку на регистрацию препарата.

Они рассчитывают произвести до 100 млн доз до конца 2020 года и более 1,3 млрд — до конца следующего.

Ранее американская биотехнологическая Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Они показали усиление иммунитета у всех участников тестирования.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в мире заболели более 15 млн человек.