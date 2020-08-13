Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса
- АГН «Москва»
«Президента проинформировали об этом. Его также информируют и о прогрессе в деле разработки наших собственных вакцин», — приводит ТАСС её слова.
Таким образом она ответила на вопрос о том, знает ли президент о российской вакцине.
О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин. Она получила название «Спутник V».
12 августа РФПИ и бразильский штат Парана договорились о производстве российской вакцины.