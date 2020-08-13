Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

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Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса
  • АГН «Москва»

«Президента проинформировали об этом. Его также информируют и о прогрессе в деле разработки наших собственных вакцин», — приводит ТАСС её слова.

Таким образом она ответила на вопрос о том, знает ли президент о российской вакцине.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин. Она получила название «Спутник V».

12 августа РФПИ и бразильский штат Парана договорились о производстве российской вакцины.

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