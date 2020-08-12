РФПИ и штат Бразилии договорились о производстве вакцины от COVID-19

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о производстве и продвижении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в фонде.
РФПИ и штат Бразилии договорились о производстве вакцины от COVID-19
  • Reuters

«В рамках подписанного стратегического соглашения о сотрудничестве РФПИ совместно с фармацевтическими предприятиями штата Парана организует производство вакцины «Спутник V» и её дистрибуцию в Бразилии и других странах Латинской Америки», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, в ближайшее время фонд и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовы предоставить Технологическому институту штата Парана результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы её производства.

Ранее СМИ писали, что штат Парана подпишет соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины. 

О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин.

Вакцина получила название «Спутник V».

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, Москва готова к международному сотрудничеству по разработке вакцины.

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