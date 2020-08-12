РФПИ и штат Бразилии договорились о производстве вакцины от COVID-19
- Reuters
«В рамках подписанного стратегического соглашения о сотрудничестве РФПИ совместно с фармацевтическими предприятиями штата Парана организует производство вакцины «Спутник V» и её дистрибуцию в Бразилии и других странах Латинской Америки», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, в ближайшее время фонд и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовы предоставить Технологическому институту штата Парана результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы её производства.
Ранее СМИ писали, что штат Парана подпишет соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины.
О регистрации в России вакцины от COVID-19 11 августа объявил российский лидер Владимир Путин.
Вакцина получила название «Спутник V».
Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, Москва готова к международному сотрудничеству по разработке вакцины.