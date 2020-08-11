Бразильский штат будет производить российскую вакцину от COVID-19

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Бразильский штат Парана подпишет соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Бразильский штат будет производить российскую вакцину от COVID-19
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает портал G1, правительство Параны анонсировало подписание 12 августа соглашения с российскими властями для производства вакцины «Спутник V».

Отмечается, что соглашение предусматривает проведение тестов, производство и распространение вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первые партии для российских врачей уже готовы к отправке в регионы, в гражданский оборот препарат поступит 1 января.

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