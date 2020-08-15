В России началось производство вакцины от коронавируса

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RT
В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.
В России началось производство вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что срок выпуска необходимого для россиян количества вакцины от COVID-19 может занять от девяти до 12 месяцев.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».

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