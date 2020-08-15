Глава центра Гамалеи рассказал о третьем этапе испытаний вакцины

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что добровольцы будут участвовать в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса амбулаторно.

Об этом сообщил ТАСС.

«Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить», — заявил Гинцбург.

По его словам, у добровольцев в первый день испытаний будут брать кровь для сравнения прироста антител. Следующий забор крови будет проведён через 21 день после первой вакцинации. Через 21 день после второй вакцинации у добровольцев ещё раз исследуют кровь.

При этом Гинцбург добавил, что ещё нет окончательного протокола по пострегистрационным исследованиям. Глава центра имени Гамалеи предположил, что эти испытания будут более лёгкими, чем предыдущие этапы.

Также Гинцбург заявил, что срок выпуска необходимого для россиян количества вакцины от коронавируса может занять от девяти до 12 месяцев.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».