Подтвердить происхождение: в странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличных

В странах Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Для сумм от $100 тыс. необходимо будет подтвердить происхождение денег. Для этого можно использовать документы о совершении сделок, в том числе о наследовании или дарении, а также бумаги от кредитных организаций, которые выдали средства. При провозе сумм от $10 тыс. до $100 тыс. достаточно будет заполнить таможенную декларацию. В Госдуме отметили, что эта мера, направленная на борьбу с отмыванием денег, позволит повысить прозрачность наличного оборота.

При ввозе наличными более $100 тыс. в любой валюте необходимо будет заполнить декларацию и подтвердить происхождение средств. Это связано с началом действия новых поправок в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

«С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств», — говорится в сообщении.

Денежные инструменты — это дорожные или банковские чеки, векселя, ценные бумаги в виде документов, которые говорят об обязательстве выплатить средства их предъявителю.

Как подтверждение источника денег можно использовать документы от кредитных организаций, получаемых при снятии со счёта, конверсионных операциях или получении кредита, либо бумаги о совершении гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

Если же человек не сможет предоставить эти документы, деньги через границу провести он не сможет.

В ЕАЭС, помимо России, входит Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Таким образом при пресечении границ каждого из этих государств с наличной суммой свыше $100 тыс. надо будет подтверждать происхождение этих денег.

Подобные нормы — это одно из направлений, в котором движется международное законодательство, отметил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Это очень эффективная мера по противодействию отмыванию доходов, добытых преступным путём… Это общий тренд на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путём, — сказал он RT. — Это некий тренд развития законодательства, как российского, так и мирового».

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Наличный денежный поток используется террористическими организациями для своего финансирования, а потому необходимо его контролировать, отметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

«Наличный оборот, который используется террористическими организациями, является важным фактором финансирования. Декларирование — общепринятая мера во всем мире. Что касается подтверждения доходов сверх $100 тыс., это тоже не вызовет больших проблем. Должны быть бумаги в виде справок или каких-то других форматов, которые говорят о том, откуда эти деньги. Вот о чём идёт речь. Главный тезис заключается в том, чтобы придать большую прозрачность обороту наличности в целом», — сказал он RT.

Отмывание незаконных доходов зачастую осуществляется до ввоза денег в Россию России, отметил юрист-международник, почётный адвокат РФ Валерий Ванин. В этой связи, пояснил он в беседе с RT, такая мера становится нужной.

«Вся борьба с отмыванием денег и с обналичкой, к сожалению, уходит на периферию. Для того, чтобы все эти усилия не были тщетны, для наведения порядка в финансовой сфере, введённая мера является вполне разумной», — подчеркнул юрист.

«Страной был принят ряд мер, обеспечивших ощутимые результаты»

Как отметили в ФТС, такие меры приняты для реализации 32-й рекомендации межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

32 рекомендация ФАТФ называется «Курьеры наличных». В ней речь идёт о физическом перемещении средств между разными странами.

«Страны должны обеспечить, чтобы их компетентные органы имели правовые полномочия для приостановки или ограничения перемещения наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, в отношении которых имеются подозрения в связи с финансированием терроризма или отмыванием денег, или предикатными преступлениями, или которые недостоверно задекларированы, или о которых представлена недостоверная информация», — говорится в рекомендации Группы.

В декабре 2019-го ФАТФ проводила оценку борьбы России с отмыванием денег и финансированием терроризма. Предыдущая проводилась в 2008 году.

Организация положительно оценила действия России, предпринятые за эти годы, однако отметила, что есть некоторые «пробелы», которые следует устранить. В частности, речь идёт о санкциях в отношении банков.

«С момента проведения последней оценки в 2008 году Россия стала лучше понимать стоящие перед ней риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработала для борьбы с ними прочную правовую базу. Страной был принят ряд мер, обеспечивших ощутимые результаты. Однако ей нужно устранить слабые места, которые были выявлены данным докладом», — говорится в оценке.