Собрали не менее 10 млн: в Дагестане раскрыта ячейка «финансистов» ИГ

В результате совместной операции российских силовых ведомств в Дагестане раскрыта ячейка, которая финансировала боевиков «Исламского государства»*. Задержаны две женщины, собравшие для экстремистов не менее 10 млн рублей. По информации следствия, они познакомились с находящимся в международном розыске боевиком, после чего стали помогать переводить средства на нужды бандформирований в Сирии. Возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности».

В Дагестане пресечена деятельность законспирированной ячейки, которая собирала деньги на нужды международной террористической организации (МТО) «Исламское государство»* и переправляла средства боевикам в Сирию. Операцию провели сотрудники Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и Министерства внутренних дел России, а также Росинфомониторинга.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, по подозрению в организации финансирования терроризма были задержаны две женщины в возрасте 24 и 33 лет.

«По заданию эмиссаров члены радикальной ячейки из числа жителей указанного региона организовали ресурсное обеспечение деятельности МТО, для чего ими было собрано не менее 10 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

В ходе обысков у задержанных нашли и изъяли «средства коммуникаций», платёжные инструменты и фискальные чеки, а также другие документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность. На прошедших допросах подозреваемые признали, что оказывали финансовую поддержку ИГ.

Отмечается, что правоохранительные органы раскрыли и задокументировали факты сбора денег через переводы с платёжных систем и банковских карт. Позднее эти средства отправлялись террористам в Сирию.

Были возбуждены три уголовных дела по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». По информации следствия, задержанные женщины через интернет познакомились с участником незаконных вооружённых формирований, находящимся в международном розыске. В 2015 году он выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях.

В СКР отмечают, что женщины, «придерживаясь радикальных идей и разделяя его взгляды», согласились помочь террористу и предоставили свои банковские карты, через которые и совершались денежные переводы на нужды бандформирований.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении задержанных женщин меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что в начале октября ФСБ совместно с СК пресекла деятельность ещё одной ячейки, собиравшей деньги на нужды террористов из группировок «Имарат Кавказ»** и «Исламское государство». По информации следствия, сбор денег вела группа россиян, причём свою деятельность они выдавали за благотворительность.

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Пособники террористов действовали в девяти регионах России — в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Татарстан, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области, Москве и Санкт-Петербурге. Их конспиративный центр находился в Кабардино-Балкарии, а отчёты направлялись за рубеж.

По данным ФСБ, группа успела собрать свыше 6 млн рублей, которые были переведены за границу для финансирования терактов в Сирии. Злоумышленники координировали свою деятельность через мессенджер Telegram. Всего в организации состояли свыше ста человек, которые поддерживали идею «всемирного халифата».

Отмечалось, что среди членов группы были участники вооружённого нападения на город Нальчик в 2005 году, которое спланировал Шамиль Басаев. В результате тех событий погибли 49 человек, включая 35 силовиков и 14 гражданских. Ранения получили более 240 человек.

Терроризм и финансовые инструменты

В середине октября директор ФСБ Александр Бортников отметил эффективную работу ведомства по предотвращению терактов. По его словам, с начала 2019 года сотрудники ведомства помешали осуществить 39 террористических атак и ликвидировали 49 ячеек радикалов, которые планировали нападения.

«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — рассказал Бортников на открытии пленарного заседания 18-го Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств — партнёров ФСБ в Сочи.

Отдельное внимание он уделил современным схемам финансирования терроризма. По его словам, для этих целей всё чаще используются электронные платёжные сервисы и краудфандинговые платформы.

«Используются так называемые конфиденциальные криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций, в отличие от биткоина и его аналогов», — сообщил Бортников.

Он уточнил, что в России удалось блокировать счета свыше 5 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.